В США Фонд Форда с эндаументом в $18 млрд представил новую стратегию работы, сосредоточенную на условиях для развития демократических обществ. Организация планирует предоставить около $700 млн грантов в 2027 году, сообщает Fortune.

Президент фонда Хезер Геркен, возглавившая организацию менее года назад после ухода из Йельской школы права, назвала новый подход эволюцией предыдущей работы. Фонд объясняет пересмотр стратегии ростом авторитаризма, усилением неравенства и снижением общественного доверия.

Семь направлений финансирования

Грантовые программы фонда будут организованы вокруг семи направлений: демократического управления и верховенства права, инклюзивной экономики, информации как общественного блага, безопасности и правосудия, гендерного равенства, глобального сотрудничества и расовой справедливости. Фонд планирует поэтапно внедрять подробные стратегии по этим направлениям в течение 2027 года.

Организация также создаст отдельный фонд расовой справедливости, расширит работу по обеспечению гендерного равенства на весь спектр услуг в сфере репродуктивного здоровья и будет стремиться влиять на разработку, внедрение и надзор за цифровыми инструментами.

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Более крупные и долгосрочные гранты

Фонд намерен предоставлять более крупные гранты, чаще финансировать проекты на несколько лет и расширять общую операционную поддержку получателей средств. В фонде отмечают, что гибкое долгосрочное финансирование помогает организациям-получателям лучше реагировать на непредвиденные обстоятельства.

В то же время часть нынешних грантовых программ со временем будет свёрнута, а некоторые действующие получатели могут лишиться финансирования. Исполнительный вице-президент программ Фонда Форда Николас Тернер заявил Associated Press, что пока слишком рано определять конкретные программы, которых коснутся изменения.

Фонд Форда работает независимо от Ford Motor Company. Его штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, организация имеет 10 зарубежных офисов и финансирует более 2300 получателей грантов.

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