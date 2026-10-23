美国福特基金会拥有180亿美元捐赠基金，近日发布了一项新的工作战略，重点关注促进民主社会发展的条件。据《财富》报道，该组织计划在2027年提供约7亿美元的资助。

基金会主席希瑟·格肯在离开耶鲁法学院后不到一年便接任该组织负责人，她称新方法是此前工作的演进。基金会表示，修订战略是由于威权主义抬头、不平等加剧以及公众信任下降。

七个资助方向

基金会的资助项目将围绕七个方向开展：民主治理与法治、包容性经济、作为公共产品的信息、安全与司法、性别平等、全球合作以及种族正义。基金会计划在2027年全年分阶段实施这些方向的详细战略。

该组织还将设立单独的种族正义基金，将性别平等工作扩大至生殖健康服务的全范围，并寻求影响数字工具的设计、实施和监管。

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金额更大、期限更长的资助

基金会打算提供金额更大的资助，更频繁地为多年期项目提供资金，并扩大对受资助者的一般运营支持。基金会指出，灵活的长期资金支持有助于受资助组织更好地应对不可预见的情况。

与此同时，部分现有资助项目最终将被逐步取消，一些现有受资助者可能失去资金支持。福特基金会项目执行副总裁尼古拉斯·特纳对美联社表示，现在确定哪些具体项目将受到变化影响还为时过早。

福特基金会独立于福特汽车公司运作。其总部位于纽约，设有10个海外办事处，并向超过2300个受资助者提供资金。

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