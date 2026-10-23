W USA Fundacja Forda, dysponująca kapitałem żelaznym o wartości 18 mld dolarów, przedstawiła nową strategię działania, skoncentrowaną na warunkach rozwoju społeczeństw demokratycznych. Organizacja planuje przyznać około 700 mln dolarów grantów w 2027 roku, informuje Fortune.

Prezeska fundacji Heather Gerken, która objęła kierownictwo organizacji mniej niż rok temu po odejściu z Yale Law School, nazwała nowe podejście ewolucją wcześniejszej działalności. Fundacja wyjaśnia rewizję strategii wzrostem autorytaryzmu, pogłębianiem się nierówności i spadkiem zaufania społecznego.

Siedem obszarów finansowania

Programy grantowe fundacji będą zorganizowane wokół siedmiu obszarów: demokratycznego rządzenia i rządów prawa, inkluzywnej gospodarki, informacji jako dobra publicznego, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, równości płci, współpracy globalnej oraz sprawiedliwości rasowej. Fundacja planuje wdrażać szczegółowe strategie w tych obszarach etapami przez cały 2027 rok.

Organizacja utworzy również odrębny fundusz sprawiedliwości rasowej, rozszerzy działania na rzecz równości płci na pełen zakres usług w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego oraz będzie dążyć do wpływania na projektowanie, wdrażanie i nadzór nad narzędziami cyfrowymi.

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Większe i dłuższe granty

Fundacja zamierza przyznawać większe granty, częściej finansować projekty wieloletnie i rozszerzać ogólne wsparcie operacyjne dla odbiorców środków. Fundacja zaznacza, że elastyczne długoterminowe finansowanie pomaga organizacjom otrzymującym środki lepiej reagować na nieprzewidziane okoliczności.

Jednocześnie część obecnych programów grantowych zostanie z czasem wygaszona, a niektórzy obecni odbiorcy mogą stracić finansowanie. Wykonawczy wiceprezes Fundacji Forda ds. programów Nicholas Turner powiedział Associated Press, że jest jeszcze za wcześnie, by określić konkretne programy, których dotkną zmiany.

Fundacja Forda działa niezależnie od Ford Motor Company. Jej siedziba główna znajduje się w Nowym Jorku, organizacja ma 10 zagranicznych biur i finansuje ponad 2300 odbiorców grantów.

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