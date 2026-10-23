Etsy禁止销售AI生成的食谱和图样——CNBC

Etsy禁止卖家在其在线交易平台上发布借助人工智能生成的食谱、图样和说明书。该限制适用于所谓的功能性指南，这类产品通常以数字下载形式出售，包括钩针编织或缝纫图样。

据CNBC报道，卖家还必须展示按照说明制作的真实成品。Etsy将要求该图片不能是AI生成或模拟的图像，以便买家了解他们可以期待什么样的结果。

商品刊登要求

该平台还禁止创建由机器人在无人参与的情况下生成的商品刊登信息。此外，卖家必须至少添加一张所售实际商品未经编辑的照片。

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Etsy在发给卖家的通知中解释称，AI可能会削弱买家和卖家对该平台的信任。该公司表示，许多活跃买家无法判断哪些商品使用了人工智能生成的内容。Etsy称，这种不确定性是阻碍用户更频繁在平台购物的三大主要障碍之一。

AI艺术仍保留在平台上

与此同时，Etsy并未完全放弃使用人工智能创作的商品。如果卖家在创作中发挥明确作用，并透明说明创作过程，公司将允许AI艺术品上架。

卖家必须披露AI的使用情况，且不得将生成的作品冒充为手工制品或完全由自己创作的作品。成立于2005年的Etsy还利用AI建立更详细的买家档案，并在搜索中展示相关商品，同时与OpenAI合作开发商品搜索功能。

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