TimesLIVE：SAA将在10月31日前向部分员工发放工资

在南非，国有航空公司南非航空（South African Airways，SAA）通知员工，将分阶段发放10月份工资。据TimesLIVE报道，地勤人员和乘务员将在正常发薪日10月27日收到款项。飞行员的工资应于10月28日支付，经理和专家应于10月30日支付，高管则应于10月31日支付。

致员工的通知

SAA代理人力资源总监劳伦斯·伊拉斯穆斯向员工发送了有关调整后时间表的信息。该航空公司就造成的不便致歉，并表示员工可联系人力资源业务伙伴，以获得一封供银行使用、确认新付款日期的证明信。

一名了解情况但未透露姓名的TimesLIVE消息人士表示，类似的延迟已于9月发生：当月工资约在10月2日支付。该报道中没有对此说法的独立证实。

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航空公司的立场

SAA发言人姆菲洛·德拉米尼表示，管理层已与员工讨论了这一情况，所采取的措施旨在支持业务的可持续性及继续运营的能力。他说，大多数员工将在正常发薪日10月27日收到款项，其他人的付款只会延迟一两天。

德拉米尼将流动性压力归因于航空业的不稳定局势以及包括燃油在内的运营成本上升。南非国家财政部在其中期预算声明中指出，政府于8月向SAA提供了10亿兰特担保，用于资助紧急营运资本需求。另外2.23亿兰特的政府担保与未使用机票和企业信用证相关的义务有关。

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