В ЮАР государственная авиакомпания South African Airways (SAA) сообщила сотрудникам о поэтапной выплате зарплат за октябрь. По данным TimesLIVE, наземный персонал и бортпроводники получат средства в обычный день выплаты — 27 октября. Пилотам зарплату должны перечислить 28 октября, менеджерам и специалистам — 30 октября, а руководителям — 31 октября.

Сообщение для персонала

Исполняющий обязанности директора SAA по персоналу Лоуренс Эразмус разослал сотрудникам сообщение об измененном графике. В авиакомпании извинились за неудобства и отметили, что работники могут обратиться к HR-бизнес-партнерам, чтобы получить письмо для банка с подтверждением новой даты выплаты.

Неназванный источник TimesLIVE, осведомленный о ситуации, заявил, что подобная задержка уже произошла в сентябре: зарплаты за тот месяц выплатили примерно 2 октября. Это утверждение не имеет независимого подтверждения в материале.

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Позиция авиакомпании

Представитель SAA Мфило Дламини заявил, что руководство обсудило ситуацию с персоналом, а принятые меры должны поддержать устойчивость бизнеса и возможность продолжать работу. По его словам, большинство сотрудников получат средства в обычный день выплаты — 27 октября, а выплаты остальным задержатся лишь на один или два дня.

Дламини связал давление на ликвидность с нестабильной ситуацией в авиации и ростом операционных расходов, в частности на топливо. В среднесрочном бюджетном заявлении Национального казначейства ЮАР указано, что в августе правительство предоставило SAA гарантию на 1 млрд рандов для финансирования неотложных потребностей в оборотном капитале. Еще 223 млн рандов государственных гарантий связаны с обязательствами по неиспользованным билетам и корпоративным аккредитивам.

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