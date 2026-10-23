W Republice Południowej Afryki państwowe linie lotnicze South African Airways (SAA) poinformowały pracowników o etapowej wypłacie październikowych wynagrodzeń. Według TimesLIVE personel naziemny i personel pokładowy otrzymają pieniądze w zwykłym dniu wypłaty, 27 października. Pilotom wynagrodzenia mają zostać przelane 28 października, menedżerom i specjalistom — 30 października, a kadrze kierowniczej — 31 października.

Komunikat dla personelu

Pełniący obowiązki dyrektora SAA ds. zasobów ludzkich Lawrence Erasmus wysłał pracownikom komunikat o zmienionym harmonogramie. Linie lotnicze przeprosiły za niedogodności i zaznaczyły, że pracownicy mogą zwrócić się do partnerów biznesowych HR, aby otrzymać pismo dla banku potwierdzające nową datę wypłaty.

Nienazwane źródło TimesLIVE, znające sytuację, stwierdziło, że podobne opóźnienie wystąpiło już we wrześniu: wynagrodzenia za ten miesiąc wypłacono około 2 października. To twierdzenie nie ma niezależnego potwierdzenia w materiale.

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Stanowisko linii lotniczych

Rzecznik SAA Mphilo Dlamini oświadczył, że kierownictwo omówiło sytuację z personelem, a podjęte działania mają wspierać stabilność biznesu i możliwość kontynuowania działalności. Według niego większość pracowników otrzyma pieniądze w zwykłym dniu wypłaty, 27 października, a wypłaty dla pozostałych opóźnią się tylko o jeden lub dwa dni.

Dlamini powiązał presję na płynność finansową z niestabilną sytuacją w lotnictwie oraz rosnącymi kosztami operacyjnymi, w tym paliwa. W średnioterminowym oświadczeniu budżetowym Narodowego Skarbu RPA wskazano, że w sierpniu rząd udzielił SAA gwarancji w wysokości 1 mld randów na finansowanie pilnych potrzeb w zakresie kapitału obrotowego. Kolejne 223 mln randów gwarancji państwowych jest związane ze zobowiązaniami dotyczącymi niewykorzystanych biletów i korporacyjnych akredytyw.

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