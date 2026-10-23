Polska firma ubezpieczeniowa PZU planuje połączenie z Link4 poprzez przeniesienie całego majątku Link4 do PZU. W tym celu PZU zwołało walne zgromadzenie akcjonariuszy na 24 listopada 2026 roku, informuje RMF24.

Warunki połączenia

PZU oświadczyło, że transakcja nie będzie wiązała się z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki ani ze zmianami w jej statucie. Plan połączenia obie spółki uzgodniły na piśmie 29 maja 2026 roku.

Decyzja wymaga zatwierdzenia przez walne zgromadzenia każdej ze spółek. PZU zaznaczyło, że jako jedyny akcjonariusz Link4 nie ma obowiązku przygotowywania sprawozdania zarządu uzasadniającego połączenie ani przeprowadzania badania planu przez eksperta.

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Marka Link4 zostanie zachowana

Prezes zarządu PZU Bohdan Benchak już w marcu informował, że marka Link4 pozostanie na rynku, a zakończenie procesu zaplanowano na pierwszy kwartał 2027 roku. Po połączeniu firma będzie oferować produkty pod markami PZU i Link4.

Według Benchaka Link4 uzyska dostęp do szerokiej sieci agentów, partnerów i oddziałów PZU, co ma sprzyjać wzrostowi sprzedaży. Zaznaczył również, że w ostatnich latach rentowność Link4 była wyzwaniem dla grupy, dlatego firma przeprowadziła restrukturyzację i dokapitalizowanie Link4.

Grupa PZU świadczy usługi dla około 22 milionów klientów w pięciu krajach. Do Skarbu Państwa Polski należy 34,19% akcji PZU.

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