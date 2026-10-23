Польская страховая компания PZU планирует объединиться с Link4 путем передачи всего имущества Link4 компании PZU. Для этого PZU созвала общее собрание акционеров на 24 ноября 2026 года, сообщает RMF24.

Условия объединения

В PZU заявили, что сделка не будет предусматривать увеличение уставного капитала компании или внесение изменений в ее устав. План объединения обе компании письменно согласовали 29 мая 2026 года.

Решение требует одобрения общими собраниями каждой из компаний. PZU отметила, что как единственный акционер Link4 не обязана готовить отчет правления с обоснованием объединения или проводить проверку плана экспертом.

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Бренд Link4 сохранят

Председатель правления PZU Богдан Бенчак еще в марте сообщал, что бренд Link4 останется на рынке, а завершение процесса запланировано на первый квартал 2027 года. После объединения компания будет предлагать продукты под брендами PZU и Link4.

По словам Бенчака, Link4 получит доступ к широкой сети агентов, партнеров и отделений PZU, что должно способствовать росту продаж. Он также отмечал, что в последние годы рентабельность Link4 была вызовом для группы, поэтому компания провела реструктуризацию и докапитализацию Link4.

Группа PZU предоставляет услуги примерно 22 миллионам клиентов в пяти странах. Государственной казне Польши принадлежат 34,19% акций PZU.

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