PZU планує об’єднатися зі страховиком Link4 у Польщі — RMF24

Польська страхова компанія PZU планує об’єднатися з Link4 шляхом передачі всього майна Link4 до PZU. Для цього PZU скликала загальні збори акціонерів на 24 листопада 2026 року, повідомляє RMF24.

Умови об’єднання

У PZU заявили, що операція не передбачатиме збільшення статутного капіталу компанії або внесення змін до її статуту. План об’єднання обидві компанії письмово погодили 29 травня 2026 року.

Рішення потребує схвалення загальними зборами кожної з компаній. PZU зазначила, що як єдиний акціонер Link4 не зобов’язана готувати звіт правління з обґрунтуванням об’єднання або проводити перевірку плану експертом.

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Бренд Link4 збережуть

Голова правління PZU Богдан Бенчак ще в березні повідомляв, що бренд Link4 залишиться на ринку, а завершення процесу заплановане на перший квартал 2027 року. Після об’єднання компанія пропонуватиме продукти під брендами PZU та Link4.

За словами Бенчака, Link4 отримає доступ до широкої мережі агентів, партнерів і відділень PZU, що має сприяти зростанню продажів. Він також зазначав, що в останні роки рентабельність Link4 була викликом для групи, тому компанія проводила реструктуризацію та докапіталізацію Link4.

Група PZU надає послуги приблизно 22 мільйонам клієнтів у п’яти країнах. Державній скарбниці Польщі належать 34,19% акцій PZU.

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