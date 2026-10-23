波兰保险公司PZU计划通过将Link4的全部资产转移至PZU的方式与Link4合并。为此，PZU已召集股东大会，将于2026年11月24日举行，RMF24报道。

合并条件

PZU表示，该交易不会涉及增加公司的股本或修改公司章程。两家公司于2026年5月29日以书面形式商定了合并计划。

该决定需要获得各家公司股东大会的批准。PZU指出，作为Link4的唯一股东，其无需准备论证合并合理性的管理委员会报告，也无需由专家审查该计划。

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Link4品牌将被保留

PZU管理委员会主席博格丹·本恰克早在3月表示，Link4品牌将继续留在市场上，整个流程计划于2027年第一季度完成。合并后，公司将以PZU和Link4品牌提供产品。

本恰克表示，Link4将获得PZU广泛的代理人、合作伙伴和分支机构网络的支持，这应有助于推动销售增长。他还指出，近年来Link4的盈利能力一直是该集团面临的挑战，因此公司对Link4进行了重组和资本补充。

PZU集团为五个国家约2200万客户提供服务。波兰国库持有PZU 34.19%的股份。

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