American Express zwolni około 5% pracowników — CNBC

American Express ogłosił redukcję około 5% pracowników na świecie. Dyrektor generalny firmy Stephen Squeri poinformował o tym podczas telekonferencji z analitykami po publikacji wyników finansowych za trzeci kwartał.

Koszty restrukturyzacji

W trzecim kwartale firma ujmie koszty restrukturyzacji w wysokości 336 mln dolarów. Jak podaje CNBC, takie koszty zazwyczaj obejmują świadczenia dla pracowników związane ze zwolnieniami.

Pod koniec 2025 roku American Express zatrudniał prawie 77 tys. osób.

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Wyjaśnienie kierownictwa

Według Squeriego American Express ma „dobrą dynamikę”, jednak aby przyspieszyć innowacje i skutecznie konkurować w najbliższych latach, firma musiała stać się bardziej elastyczną i efektywną organizacją.

Dyrektor generalny dodał, że restrukturyzacja ma pomóc American Express działać skuteczniej i realizować wyznaczone cele, a także stworzyć więcej możliwości inwestowania w priorytetowe obszary biznesowe.

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