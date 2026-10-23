American Express скоротить близько 5% працівників — CNBC
American Express оголосила про скорочення приблизно 5% працівників у світі. Про це генеральний директор компанії Стівен Сквері повідомив під час телефонної конференції з аналітиками після публікації фінансових результатів за третій квартал.
Витрати на реструктуризацію
У третьому кварталі компанія зафіксує витрати на реструктуризацію на суму 336 млн доларів. Як повідомляє CNBC, до таких витрат зазвичай входять виплати працівникам у зв'язку зі звільненням.
Наприкінці 2025 року в American Express працювали майже 77 тисяч людей.
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Пояснення керівництва
За словами Сквері, American Express має «хорошу динаміку», однак для прискорення інновацій та успішної конкуренції в найближчі роки компанії потрібно було стати більш гнучкою й ефективною організацією.
Гендиректор додав, що реструктуризація має допомогти American Express ефективніше працювати та виконувати поставлені завдання, а також створити більше можливостей для інвестицій у пріоритетні напрями бізнесу.