American Express скоротить близько 5% працівників — CNBC

American Express оголосила про скорочення приблизно 5% працівників у світі. Про це генеральний директор компанії Стівен Сквері повідомив під час телефонної конференції з аналітиками після публікації фінансових результатів за третій квартал.

Витрати на реструктуризацію

У третьому кварталі компанія зафіксує витрати на реструктуризацію на суму 336 млн доларів. Як повідомляє CNBC, до таких витрат зазвичай входять виплати працівникам у зв'язку зі звільненням.

Наприкінці 2025 року в American Express працювали майже 77 тисяч людей.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Пояснення керівництва

За словами Сквері, American Express має «хорошу динаміку», однак для прискорення інновацій та успішної конкуренції в найближчі роки компанії потрібно було стати більш гнучкою й ефективною організацією.

Гендиректор додав, що реструктуризація має допомогти American Express ефективніше працювати та виконувати поставлені завдання, а також створити більше можливостей для інвестицій у пріоритетні напрями бізнесу.

Читай нас у