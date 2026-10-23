American Express сократит около 5% сотрудников — CNBC
American Express объявила о сокращении примерно 5% сотрудников по всему миру. Об этом генеральный директор компании Стивен Сквери сообщил во время телефонной конференции с аналитиками после публикации финансовых результатов за третий квартал.
Расходы на реструктуризацию
В третьем квартале компания отразит расходы на реструктуризацию в размере 336 млн долларов. Как сообщает CNBC, такие расходы обычно включают выплаты сотрудникам в связи с увольнениями.
В конце 2025 года в American Express работали почти 77 тысяч человек.
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Объяснение руководства
По словам Сквери, American Express имеет «хорошую динамику», однако для ускорения инноваций и успешной конкуренции в ближайшие годы компании необходимо было стать более гибкой и эффективной организацией.
Генеральный директор добавил, что реструктуризация должна помочь American Express работать более эффективно и выполнять поставленные задачи, а также создать больше возможностей для инвестиций в приоритетные направления бизнеса.