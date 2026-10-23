American Express сократит около 5% сотрудников — CNBC

American Express объявила о сокращении примерно 5% сотрудников по всему миру. Об этом генеральный директор компании Стивен Сквери сообщил во время телефонной конференции с аналитиками после публикации финансовых результатов за третий квартал.

Расходы на реструктуризацию

В третьем квартале компания отразит расходы на реструктуризацию в размере 336 млн долларов. Как сообщает CNBC, такие расходы обычно включают выплаты сотрудникам в связи с увольнениями.

В конце 2025 года в American Express работали почти 77 тысяч человек.

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Объяснение руководства

По словам Сквери, American Express имеет «хорошую динамику», однако для ускорения инноваций и успешной конкуренции в ближайшие годы компании необходимо было стать более гибкой и эффективной организацией.

Генеральный директор добавил, что реструктуризация должна помочь American Express работать более эффективно и выполнять поставленные задачи, а также создать больше возможностей для инвестиций в приоритетные направления бизнеса.

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