Saudi Aramco может продать активы в Польше — RMF24

Saudi Aramco рассматривает возможность сокращения своего присутствия в Польше и продажи части активов, в частности доли в Гданьском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на газету Rzeczpospolita.

Возможная продажа Aramco Fuels Poland

По данным издания, окончательные решения еще не приняты, однако информацию о возможном ограничении деятельности саудовского концерна в Польше якобы подтвердили несколько независимых источников в отрасли.

Как утверждается, Saudi Aramco поручила инвестиционному банку JPMorgan Chase оценить рынок для потенциальной продажи активов. Также уже сформирован короткий список из трех компаний, заинтересованных в приобретении польских активов саудовского концерна.

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Рассматриваются два сценария: полный выход Saudi Aramco с польского рынка или продажа компании Aramco Fuels Poland. Второй вариант, по информации Rzeczpospolita, считают более вероятным. В прошлом году Aramco Fuels Poland получила выручку в размере 18,2 млрд злотых.

Регулирование ESG

Собеседники газеты связывают возможный пересмотр активов с новыми правилами Европейского Союза в сфере ESG — экологических и социальных стандартов и корпоративного управления. Ужесточение требований в этой сфере может побудить концерн продать часть активов.

Потенциальная сделка в Польше также соответствовала бы глобальному пересмотру портфеля Saudi Aramco. Reuters оценивал стоимость активов, которые компания анализирует для возможных решений, в 50 млрд долларов. К ним относятся не только топливные предприятия, но и доли в серных компаниях, экспортных терминалах, энергетической и водной инфраструктуре, а также недвижимости.

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