Производитель печенья Lee Biscuits в конце октября закроет свой завод в Понтиане, штат Джохор, в Малайзии. Предприятие прекращает работу после 92 лет деятельности, сообщает Channel NewsAsia.

Реструктуризация группы

По данным малайзийской газеты New Straits Times, закрытие является частью реструктуризации материнской группы. Сообщается, что она выходит из производства снеков, чтобы консолидировать активы и сосредоточиться на ключевых направлениях — операциях с каучуком и пальмовым маслом.

Поставщики и клиенты начали получать уведомления об остановке производства в прошлом месяце. Работников завода также уволят. Малайзийское китайскоязычное издание China Press сообщило, что около 300 сотрудников останутся на своих должностях до конца октября, преимущественно для уборки и других работ на территории предприятия.

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Запасы печенья распродали

Руководство завода сообщило China Press, что после решения прекратить работу предприятие в течение двух недель провело несколько распродаж складских запасов и продало всё печенье. Channel NewsAsia также отметило, что официальный сайт завода уже не работает, а страницы компании в социальных сетях были недоступны.

Lee Biscuits основал предприниматель и филантроп Ли Конг Чиан. Бренд известен печеньем Marie, солёными крекерами, печеньем с сахарной глазурью и лимонным сэндвич-печеньем. Бренд происходит из Сингапура: в 1995 году производство перенесли в Тампой в Джохор-Бару, а в 2005 году — в Понтиан. В 2023 году группа закрыла давно работавший завод по консервированию ананасов в Скударе, когда смещала фокус на выращивание масличной пальмы.

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