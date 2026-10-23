饼干生产商Lee Biscuits将于10月底关闭其位于马来西亚柔佛州笨珍的工厂。该企业在运营92年后停止营业，Channel NewsAsia报道。

集团重组

据马来西亚报纸《New Straits Times》报道，此次关闭是母集团重组的一部分。据报道，该集团正退出零食生产，以整合资产并专注于关键业务领域——橡胶和棕榈油业务。

供应商和客户上个月开始收到停产通知。工厂员工也将被解雇。马来西亚中文媒体《中国报》报道称，约300名员工将留任至10月底，主要负责清洁及厂区内的其他工作。

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饼干库存已售罄

工厂管理层告诉《中国报》，在决定停止运营后，该企业在两周内进行了数次仓库库存清仓销售，并售出了全部饼干。Channel NewsAsia还指出，该工厂的官方网站已无法访问，公司的社交媒体页面也无法访问。

Lee Biscuits由企业家和慈善家李光前创立。该品牌以Marie饼干、咸味薄脆饼干、糖霜饼干和柠檬夹心饼干而闻名。该品牌源自新加坡：1995年，生产迁至新山的淡杯，2005年又迁至笨珍。2023年，该集团关闭了位于士姑来的老牌菠萝罐头厂，当时其正将重点转向油棕种植。

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