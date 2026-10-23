В Японии рост производственного сектора в октябре замедлился до самого низкого уровня за семь месяцев. Предварительный индекс менеджеров по закупкам S&P Global Japan Manufacturing PMI снизился до 53,3 пункта с 54,1 пункта в сентябре, сообщает Channel NewsAsia.

Значение индекса выше 50 пунктов означает расширение активности, ниже этой отметки — ее сокращение. Таким образом, производство в стране продолжило расти, однако его темпы замедлились.

Заказы и выпуск

Новые заказы японских производителей товаров росли самыми слабыми темпами с марта. В то же время объем промышленного производства продемонстрировал наименьший рост также с марта.

Рост нового экспортного бизнеса в частном секторе Японии замедлился до минимума за четыре месяца. Занятость на фабриках в октябре росла умеренными темпами, тогда как производители нарастили закупочную активность. Это привело к наибольшему накоплению запасов закупленных ресурсов почти за четыре года.

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Услуги поддержали общую активность

Активность в секторе услуг несколько усилилась: предварительный индекс деловой активности S&P Global Japan Services PMI вырос с 51,3 до 52,0 пункта. Опрос зафиксировал более сильный рост деловой активности и более быстрое увеличение продаж в этом секторе.

Сводный индекс выпуска S&P Global Flash Japan Composite PMI остался на уровне 52,3 пункта. Это означает 19-й месяц подряд расширения активности частного сектора. Экономист S&P Global Market Intelligence Усама Бхатти отметил, что общий рост деловой активности в октябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, но оставался слабее среднего показателя с начала года.

В то же время приток новых заказов в частном секторе рос самыми медленными темпами за три месяца, а создание рабочих мест замедлилось до минимума за 14 месяцев. Инфляция входных затрат несколько ускорилась из-за удорожания сырья и труда. Компании продолжили повышать отпускные цены, хотя темпы их роста стали самыми низкими за четыре месяца.

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