Tesla снизила прогноз капитальных расходов на 2026 год с более чем $25 млрд до примерно $20 млрд. В третьем квартале компания также зафиксировала положительный свободный денежный поток в размере $1,53 млрд, тогда как аналитики ожидали оттока средств на $4,92 млрд, сообщает Cyprus Mail.

Расходы ниже ожиданий

За квартал, завершившийся 30 сентября, Tesla потратила на капитальные инвестиции $4,7 млрд — вдвое больше, чем годом ранее. В то же время это меньше среднего прогноза аналитиков в $7,5 млрд, приведенного LSEG.

Компания не уточнила, какие именно направления затронет сокращение расходов. Более низкий объем капитальных инвестиций зафиксировали в период, когда Tesla развивает направления искусственного интеллекта, роботакси и человекоподобных роботов.

После публикации отчетности акции Tesla сначала выросли на 2% во внебиржевых торгах, но затем перешли к падению на 2%. С начала года бумаги компании потеряли около 14% стоимости.

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Возможное слияние со SpaceX

Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что слияние Tesla и SpaceX было бы «хорошей идеей» и что компании создали специальные комитеты для обсуждения возможной сделки. Во время конференц-звонка с аналитиками он не сообщил дополнительных деталей.

Выручка Tesla в третьем квартале осталась на уровне прошлого года, но превысила ожидания Уолл-стрит. Чистая прибыль компании сократилась на 43%. Валовая маржа автомобильного подразделения без учета регуляторных кредитов составила 18,1% — выше прогноза аналитиков в 16,7%.

Tesla поставила 486 532 автомобиля в третьем квартале и заявила, что движется к первому за три года росту годовых поставок. Компания также сообщила о крупнейшем за четыре года портфеле заказов на легковые автомобили и планирует производить около 2030 года 5 млн машин ежегодно против ожидаемых 2,5 млн в этом году.

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