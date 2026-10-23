Tesla将2026年资本支出预测从超过250亿美元下调至约200亿美元。该公司第三季度还录得15.3亿美元的正自由现金流，而分析师此前预计现金流出将达49.2亿美元，Cyprus Mail报道。

支出低于预期

截至9月30日的季度中，Tesla在资本投资上支出47亿美元，是一年前的两倍。同时，这低于LSEG给出的分析师平均预测值75亿美元。

公司没有说明哪些具体领域将削减支出。在Tesla发展人工智能、自动驾驶出租车和人形机器人业务期间，其资本投资规模有所下降。

财报发布后，Tesla股价在盘后交易中一度上涨2%，但随后转为下跌2%。今年以来，该公司股票已下跌约14%。

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可能与SpaceX合并

Tesla首席执行官埃隆·马斯克表示，Tesla与SpaceX合并将是“一个好主意”，两家公司已成立特别委员会讨论可能的交易。他在与分析师的电话会议上没有提供更多细节。

Tesla第三季度营收与去年同期持平，但超过华尔街预期。公司净利润下降43%。不计监管积分的汽车业务毛利率为18.1%，高于分析师预测的16.7%。

Tesla第三季度交付486,532辆汽车，并表示正朝着三年来首次实现年度交付量增长迈进。该公司还报告称，其乘用车订单积压量达到四年来最高水平，并计划到2030年前后实现每年生产500万辆汽车，而今年预计产量为250万辆。

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