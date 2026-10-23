Tesla obniżyła prognozę nakładów inwestycyjnych na 2026 rok z ponad 25 mld dolarów do około 20 mld dolarów. W trzecim kwartale firma odnotowała również dodatnie wolne przepływy pieniężne w wysokości 1,53 mld dolarów, podczas gdy analitycy oczekiwali odpływu środków w wysokości 4,92 mld dolarów, poinformował Cyprus Mail.

Wydatki niższe od oczekiwań

W kwartale zakończonym 30 września Tesla wydała na inwestycje kapitałowe 4,7 mld dolarów — dwa razy więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie była to kwota niższa od średniej prognozy analityków wynoszącej 7,5 mld dolarów, opracowanej przez LSEG.

Firma nie sprecyzowała, które dokładnie obszary obejmą cięcia wydatków. Niższy poziom inwestycji kapitałowych odnotowano w okresie, gdy Tesla rozwija obszary sztucznej inteligencji, robotaksówek i humanoidalnych robotów.

Po publikacji wyników akcje Tesli początkowo wzrosły o 2% w handlu posesyjnym, lecz później przeszły do spadku o 2%. Od początku roku papiery spółki straciły około 14% wartości.

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Możliwe połączenie ze SpaceX

Dyrektor generalny Tesli Elon Musk oświadczył, że połączenie Tesli i SpaceX byłoby „dobrym pomysłem” oraz że spółki utworzyły specjalne komitety do omówienia możliwej transakcji. Podczas telekonferencji z analitykami nie podał dodatkowych szczegółów.

Przychody Tesli w trzecim kwartale pozostały na poziomie z ubiegłego roku, ale przekroczyły oczekiwania Wall Street. Zysk netto spółki spadł o 43%. Marża brutto w segmencie motoryzacyjnym, bez uwzględnienia kredytów regulacyjnych, wyniosła 18,1% — powyżej prognozy analityków na poziomie 16,7%.

Tesla dostarczyła 486 532 samochody w trzecim kwartale i oświadczyła, że zmierza do pierwszego od trzech lat wzrostu rocznych dostaw. Firma poinformowała także o największym od czterech lat portfelu zamówień na samochody osobowe i planuje produkować około 5 mln pojazdów rocznie do około 2030 roku, wobec oczekiwanych 2,5 mln w tym roku.

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