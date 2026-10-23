在德国汉诺威，IG Metall工会表示，如果这家汽车制造商未能在10月底前撤回终止劳动协议的通知，大众汽车工厂可能从1月起爆发罢工。TimesLIVE报道。

工会最后通牒

IG Metall首席谈判代表托斯滕·格雷格尔表示，公司被给予至10月底的时间撤销这一决定。他称，否则将启动一项大规模程序，为大众汽车的工业行动铺平道路。

双方目前的休战协议排除了在1月1日之前举行罢工的可能性。格雷格尔强调，大众汽车管理层应考虑这一日期。

在大众汽车上个月终止了与德国员工签订的几乎所有劳动协议后，冲突进一步升级。这意味着包括工作时间和休假工资在内的长期劳动标准必须成为新一轮谈判的议题。

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裁员与冻结工资

工会指责这家德国汽车制造商放弃了其在2024年底一项重要协议中作出的承诺。大众汽车则表示，正在考虑一切可行方式以削减成本并保持竞争力。

该公司计划削减10万个工作岗位，并可能关闭德国最多四家工厂。在来自中国制造商的竞争、关税造成的数十亿成本以及向电动汽车转型的高昂支出背景下，这可能成为大众汽车历史上规模最大的重组。

大众汽车员工委员会还表示，公司董事会计划将全球66万名员工的工资冻结至2030年。德国的工资谈判最迟应在12月初开始，而IG Metall呼吁于11月24日启动谈判。

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