沙特阿美或出售在波兰的资产——RMF24

沙特阿美正考虑缩减其在波兰的业务，并出售部分资产，其中包括格但斯克炼油厂的股份。RMF24报道称，消息援引自《Rzeczpospolita》报。

Aramco Fuels Poland可能被出售

据该媒体报道，尚未作出最终决定，但据称多名独立行业消息人士证实，沙特集团可能会限制其在波兰的业务。

据称，沙特阿美已委托投资银行摩根大通评估市场，以便潜在出售资产。该公司还已经确定了三家有意收购这家沙特集团波兰资产的企业候选名单。

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目前考虑两种方案：沙特阿美完全退出波兰市场，或出售Aramco Fuels Poland公司。据《Rzeczpospolita》消息，第二种方案被认为更有可能。去年，Aramco Fuels Poland的营收为182亿兹罗提。

ESG监管

该报消息人士将可能的资产审查与欧盟在ESG领域的新规则联系起来，ESG涉及环境和社会标准以及公司治理。这一领域要求的收紧可能促使该集团出售部分资产。

在波兰进行的潜在交易也将符合沙特阿美对其全球投资组合的审查。路透社估计，该公司正为可能作出决策而分析的资产价值为500亿美元。其中不仅包括燃料企业，还包括硫业公司的股份、出口码头、能源和供水基础设施以及房地产。

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