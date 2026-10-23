Saudi Aramco może sprzedać aktywa w Polsce — RMF24

Saudi Aramco rozważa ograniczenie swojej obecności w Polsce i sprzedaż części aktywów, w tym udziału w rafinerii w Gdańsku. Informuje o tym RMF24, powołując się na gazetę Rzeczpospolita.

Możliwa sprzedaż Aramco Fuels Poland

Według publikacji ostateczne decyzje nie zostały jeszcze podjęte, jednak informacje o możliwym ograniczeniu działalności saudyjskiego koncernu w Polsce miało potwierdzić kilka niezależnych źródeł w branży.

Jak się twierdzi, Saudi Aramco zleciło bankowi inwestycyjnemu JPMorgan Chase ocenę rynku pod kątem potencjalnej sprzedaży aktywów. Sporządzono już także krótką listę trzech firm zainteresowanych nabyciem polskich aktywów saudyjskiego koncernu.

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Rozważane są dwa scenariusze: całkowite wyjście Saudi Aramco z polskiego rynku albo sprzedaż spółki Aramco Fuels Poland. Drugi wariant jest uważany za bardziej prawdopodobny, według informacji Rzeczpospolitej. W ubiegłym roku Aramco Fuels Poland uzyskała 18,2 mld zł przychodów.

Regulacje ESG

Rozmówcy gazety wiążą możliwy przegląd aktywów z nowymi zasadami Unii Europejskiej w dziedzinie ESG — standardów środowiskowych i społecznych oraz ładu korporacyjnego. Zaostrzenie wymogów w tym obszarze może skłonić koncern do sprzedaży części aktywów.

Potencjalna transakcja w Polsce byłaby także zgodna z globalnym przeglądem portfela Saudi Aramco. Reuters oszacował wartość aktywów, które spółka analizuje pod kątem możliwych decyzji, na 50 mld dolarów. Należą do nich nie tylko przedsiębiorstwa paliwowe, lecz także udziały w spółkach siarkowych, terminalach eksportowych, infrastrukturze energetycznej i wodnej oraz nieruchomościach.

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