В Джидде, Саудовская Аравия, во время Саудовского конгресса по морскому делу и логистике профессор морской инженерии Вахид Сами Абу Шанаб предложил инвестировать дополнительные 10–20 млрд риялов в течение пяти лет в повышение готовности стратегических портов страны. Он подчеркнул, что это предварительный сценарий планирования, а не официальная оценка потребностей отрасли или утвержденный бюджет, сообщает Asharq Al-Awsat.

Инвестиции в порты и логистику

По данным издания, порты Саудовской Аравии имеют 34 логистических центра, в том числе 17 — в Исламском порту Джидды. Их поддерживают инвестиции на сумму более 14 млрд риялов, или $3,7 млрд. Программы также предусматривают модернизацию контейнерных терминалов и увеличение перевалочных мощностей.

По словам Абу Шанаба, инвестиции включают более 2 млрд риялов на развитие контейнерного терминала в порту Джубайль и первоначальные 1,6 млрд риялов для четвертого контейнерного терминала в Исламском порту Джидды. Другие проекты охватывают обновление оборудования для обработки грузов и более широкое применение современных операционных систем.

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Киберзащита и резервные мощности

Эксперт заявил, что развитие портов должно охватывать не только увеличение пропускной способности, но и резервные мощности, а также связи с автомобильными дорогами, железной дорогой и логистическими узлами. По его мнению, это поможет принимать внезапный рост объемов перевозок и перенаправлять грузы в случае нарушения маршрутов.

Отдельное внимание на конгрессе уделили киберугрозам для портовой инфраструктуры. Абу Шанаб привел пример кибератаки на международную судоходную группу Maersk в 2017 году, после которой компания оценила потери от сбоев в работе и системах в $200–300 млн. Он отметил, что отказ цифровых систем, управляющих контейнерами, расписаниями судов и кранами, может задержать грузы, увеличить расходы на страхование и подорвать доверие клиентов.

Порты под надзором Saudi Ports Authority в 2025 году обработали около 8,3 млн двадцатифутовых эквивалентов контейнеров — на 10,58% больше, чем годом ранее. Профессор также призвал создать национальную модель моделирования кризисов с использованием цифровых двойников и искусственного интеллекта для проверки реакции портов и цепочек поставок на закрытие объектов или изменение морских маршрутов.

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