В США предприниматель Илон Маск обязался выделить около $366 млн на избирательный цикл 2026 года, охватив как минимум 40 гонок. Это делает его крупнейшим индивидуальным донором промежуточных выборов на данный момент, сообщает CNBC.

С июля не менее $276 млн из этой суммы поступили республиканским группам и политической организации Маска America PAC, свидетельствует анализ CNBC данных Федеральной избирательной комиссии США. В то же время SpaceX, Tesla и бизнес Маска в сфере искусственного интеллекта зависят от решений правительства относительно оборонных расходов, лицензий на запуски, радиочастотного спектра, автономных автомобилей, электроэнергии и центров обработки данных.

Федеральные контракты SpaceX

По данным исследовательской компании FedScout, с начала 2026 года SpaceX получила $6,78 млрд федеральных работ — почти вдвое больше, чем за весь 2024 год. С 2008 года объем федеральных работ компании превысил $30,7 млрд. Эта сумма не учитывает засекреченные контракты и часть расходов штатов на терминалы и интернет Starlink.

В конце мая Космические силы США предоставили SpaceX контракт на $2,29 млрд для военной сети связи, связанной с Golden Dome. Через три дня компания получила еще $4,16 млрд на спутники для обнаружения угроз. Конгресс США не присуждает эти контракты, но финансирует и осуществляет надзор за Пентагоном и NASA, которые являются ключевыми заказчиками SpaceX.

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Политические расходы в Техасе

По меньшей мере $189,6 млн политических средств Маска направлены на поддержку кандидата-республиканца в Сенат Кена Пакстона через различные механизмы. Его оппонент-демократ Джеймс Таларико заявил, что Маск пытается «купить это место в Сенате Техаса».

Маск и его траст также предоставили не менее $6 млн кандидатам и политическим группам на уровне штата, в частности губернатору Грегу Эбботту, вице-губернатору Дэну Патрику и спикеру Палаты представителей Техаса Дастину Берроузу. Tesla имеет штаб-квартиру и крупнейший американский автозавод в Остине, а SpaceX управляет стартовой площадкой в Старбейзе на юге Техаса.

America PAC также поддерживает сенатора-республиканку Сьюзан Коллинз, которая возглавляет Комитет Сената по ассигнованиям. С января 2025 года SpaceX потратила около $5,3 млн на лоббирование, а Tesla — примерно $3,6 млн на лоббистскую деятельность в Вашингтоне.

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