W USA przedsiębiorca Elon Musk zobowiązał się przeznaczyć około 366 mln dolarów na cykl wyborczy w 2026 roku, obejmujący co najmniej 40 wyścigów. Czyni go to obecnie największym indywidualnym darczyńcą w wyborach środka kadencji, informuje CNBC.

Od lipca co najmniej 276 mln dolarów z tej kwoty trafiło do grup republikańskich i organizacji politycznej Muska America PAC, wynika z analizy CNBC danych amerykańskiej Federalnej Komisji Wyborczej. Jednocześnie SpaceX, Tesla oraz biznes Muska w dziedzinie sztucznej inteligencji zależą od decyzji rządu dotyczących wydatków obronnych, licencji na starty, widma częstotliwości radiowych, autonomicznych samochodów, energii elektrycznej i centrów danych.

Federalne kontrakty SpaceX

Według firmy badawczej FedScout, od początku 2026 roku SpaceX otrzymała federalne zlecenia o wartości 6,78 mld dolarów — niemal dwa razy więcej niż w całym 2024 roku. Od 2008 roku wartość federalnych zleceń firmy przekroczyła 30,7 mld dolarów. Kwota ta nie uwzględnia utajnionych kontraktów ani części wydatków stanowych na terminale i internet Starlink.

Pod koniec maja Siły Kosmiczne USA przyznały SpaceX kontrakt o wartości 2,29 mld dolarów na wojskową sieć łączności powiązaną z Golden Dome. Trzy dni później firma otrzymała kolejne 4,16 mld dolarów na satelity do wykrywania zagrożeń. Kongres USA nie przyznaje tych kontraktów, ale finansuje i nadzoruje Pentagon oraz NASA, które są kluczowymi klientami SpaceX.

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Wydatki polityczne w Teksasie

Co najmniej 189,6 mln dolarów środków politycznych Muska jest kierowanych na wsparcie republikańskiego kandydata do Senatu Kena Paxtona za pośrednictwem różnych mechanizmów. Jego demokratyczny przeciwnik James Talarico oświadczył, że Musk próbuje „kupić to miejsce w Senacie Teksasu”.

Musk i jego trust przekazali również co najmniej 6 mln dolarów kandydatom i grupom politycznym na szczeblu stanowym, w tym gubernatorowi Gregowi Abbottowi, zastępcy gubernatora Danowi Patrickowi oraz przewodniczącemu Izby Reprezentantów Teksasu Dustinowi Burrowsowi. Tesla ma siedzibę główną i największą amerykańską fabrykę samochodów w Austin, a SpaceX prowadzi miejsce startów w Starbase na południu Teksasu.

America PAC wspiera również republikańską senator Susan Collins, która przewodniczy Senackiej Komisji ds. Apropriacji. Od stycznia 2025 roku SpaceX wydała około 5,3 mln dolarów na lobbing, a Tesla około 3,6 mln dolarów na działalność lobbingową w Waszyngtonie.

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