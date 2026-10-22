在美国，企业家埃隆·马斯克承诺为2026年选举周期投入约3.66亿美元，涵盖至少40场选举。这使他成为目前中期选举中最大的个人捐助者，CNBC报道。

根据CNBC对美国联邦选举委员会数据的分析，自7月以来，这笔资金中至少有2.76亿美元流向共和党团体和马斯克的政治组织America PAC。与此同时，SpaceX、特斯拉以及马斯克的人工智能业务都依赖政府在国防开支、发射许可、无线电频谱、自动驾驶汽车、电力和数据中心方面的决定。

SpaceX的联邦合同

研究公司FedScout的数据显示，自2026年初以来，SpaceX已获得67.8亿美元的联邦项目，几乎是2024年全年金额的两倍。自2008年以来，该公司的联邦项目总额已超过307亿美元。这一金额不包括机密合同以及各州在Starlink终端和互联网服务上的部分支出。

5月底，美国太空军向SpaceX授予了一份价值22.9亿美元的合同，用于建设与Golden Dome相关的军事通信网络。三天后，该公司又获得41.6亿美元，用于威胁探测卫星。美国国会不授予这些合同，但为五角大楼和NASA提供资金并实施监督；二者是SpaceX的主要客户。

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得州的政治支出

马斯克至少1.896亿美元的政治资金正通过不同机制用于支持共和党参议员候选人肯·帕克斯顿。其民主党对手詹姆斯·塔拉里科表示，马斯克正试图“买下这个得州参议院席位”。

马斯克及其信托还向州级候选人和政治团体提供了至少600万美元，其中包括州长格雷格·阿博特、副州长丹·帕特里克以及得州众议院议长达斯汀·伯罗斯。特斯拉的总部和其最大的美国汽车工厂位于奥斯汀，而SpaceX在得州南部的星际基地运营一个发射场。

America PAC还支持共和党参议员苏珊·柯林斯，她担任参议院拨款委员会主席。自2025年1月以来，SpaceX已花费约530万美元用于游说，特斯拉则在华盛顿的游说活动上花费约360万美元。

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