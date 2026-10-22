Ілон Маск зобов’язався виділити $366 млн на вибори у США — CNBC

У США підприємець Ілон Маск зобов’язався виділити близько $366 млн на виборчий цикл 2026 року, охопивши щонайменше 40 перегонів. Це робить його найбільшим індивідуальним донором проміжних виборів на цей момент, повідомляє CNBC.

Від липня щонайменше $276 млн із цієї суми надійшли республіканським групам і політичній організації Маска America PAC, свідчить аналіз CNBC даних Федеральної виборчої комісії США. Водночас SpaceX, Tesla та бізнес Маска у сфері штучного інтелекту залежать від урядових рішень щодо оборонних витрат, ліцензій на запуски, радіочастотного спектра, автономних автомобілів, електроенергії та центрів обробки даних.

Федеральні контракти SpaceX

За даними дослідницької компанії FedScout, від початку 2026 року SpaceX отримала $6,78 млрд федеральних робіт — майже вдвічі більше, ніж за весь 2024 рік. Від 2008 року обсяг федеральних робіт компанії перевищив $30,7 млрд. Ця сума не враховує засекречених контрактів і частини витрат штатів на термінали та інтернет Starlink.

Наприкінці травня Космічні сили США надали SpaceX контракт на $2,29 млрд для військової мережі зв’язку, пов’язаної з Golden Dome. Через три дні компанія отримала ще $4,16 млрд на супутники для виявлення загроз. Конгрес США не присуджує ці контракти, але фінансує та здійснює нагляд за Пентагоном і NASA, які є ключовими замовниками SpaceX.

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Політичні витрати у Техасі

Щонайменше $189,6 млн політичних коштів Маска спрямовані на підтримку кандидата-республіканця до Сенату Кена Пакстона через різні механізми. Його опонент-демократ Джеймс Таларіко заявив, що Маск намагається «купити це місце в Сенаті Техасу».

Маск і його траст також надали щонайменше $6 млн кандидатам і політичним групам на рівні штату, зокрема губернатору Грегу Ебботту, віцегубернатору Дену Патріку та спікеру Палати представників Техасу Дастіну Берроузу. Tesla має штаб-квартиру та найбільший американський автозавод в Остіні, а SpaceX керує стартовим майданчиком у Старбейзі на півдні Техасу.

America PAC також підтримує сенаторку-республіканку Сьюзан Коллінз, яка очолює Комітет Сенату з асигнувань. Від січня 2025 року SpaceX витратила близько $5,3 млн на лобіювання, а Tesla — приблизно $3,6 млн на лобістську діяльність у Вашингтоні.

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