На Сумщині виставили на продаж молокозавод за $1,7 млн

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У місті Буринь Конотопського району Сумської області виставили на продаж майновий комплекс молокопереробного заводу площею понад 13,3 тисячі квадратних метрів за 1,7 мільйона доларів США.

Підприємство побудоване у 1975 році та спеціалізується на переробці молока, виробництві вершкового масла та сухого молока. До майнового комплексу входять виробничі, складські та адміністративні будівлі, обладнання для приймання до 200 тонн молока на добу, котельня, а також п'ять земельних ділянок загальною площею 8,7 гектара в оренді до 2035 року, при цьому причиною продажу зазначено зміну напряму діяльності підприємства.

Про це інформує Inventure.

Онлайн-аукціон із приватизації 99,99% акцій одного з найбільших хімічних підприємств України — «Сумихімпром» — не відбувся через відсутність учасників. Торги були заплановані на 13 жовтня, а стартова ціна державного пакета акцій становила 1,005 млрд грн без ПДВ.

Раніше аукціон з продажу столичного багатофункціонального комплексу Gulliver зі стартовою ціною 9,2 млрд грн у системі «Прозорро.Продажі» не відбувся через відсутність потенційних покупців. До моменту завершення прийому пропозицій увечері 30 вересня жодної заявки на участь у торгах не надійшло.

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