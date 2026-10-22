W obwodzie sumskim wystawiono na sprzedaż mleczarnię za 1,7 mln dolarów

W miejscowości Buryn w rejonie Konotop w obwodzie sumskim wystawiono na sprzedaż kompleks majątkowy zakładu przetwórstwa mleka o powierzchni ponad 13,3 tysiąca metrów kwadratowych za 1,7 miliona dolarów amerykańskich.

Zakład został wybudowany w 1975 roku i specjalizuje się w przetwórstwie mleka, produkcji masła śmietankowego oraz mleka w proszku. W skład kompleksu wchodzą budynki produkcyjne, magazynowe i administracyjne, urządzenia umożliwiające przyjmowanie do 200 ton mleka dziennie, kotłownię, a także pięć działek o łącznej powierzchni 8,7 hektara, dzierżawionych do 2035 roku; jako powód sprzedaży podano zmianę profilu działalności przedsiębiorstwa.

Informację tę podaje Inventure.

Aukcja internetowa dotycząca prywatyzacji 99,99% akcji jednego z największych przedsiębiorstw chemicznych na Ukrainie — „Sumychimprom” — nie doszła do skutku z powodu braku uczestników. Licytacja była zaplanowana na 13 października, a cena wywoławcza państwowego pakietu akcji wynosiła 1,005 mld hrywien bez VAT.

Wcześniej aukcja dotycząca sprzedaży stołecznego kompleksu wielofunkcyjnego „Gulliver” z ceną wywoławczą 9,2 mld hrywien w systemie „Prozorro.Sprzedaż” nie doszła do skutku z powodu braku potencjalnych nabywców. Do momentu zakończenia przyjmowania ofert wieczorem 30 września nie wpłynął żaden wniosek o udział w licytacji.

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