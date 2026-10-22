Elon Musk miał zainwestować około 1 mld dolarów w Skydance — CNBC

Elon Musk, według Semafor, zainwestował około 1 mld dolarów w Skydance, firmę Davida Ellisona. Informuje o tym CNBC. Przedstawiciele Muska i Skydance nie odpowiedzieli na prośby CNBC o komentarz.

Pozyskiwanie kapitału

Jak zauważa Semafor, inwestycja Muska jest częścią szerszej kampanii Skydance mającej na celu pozyskanie kapitału własnego. Informacja o inwestycji pojawiła się w związku z planami spółki dotyczącymi cięcia kosztów. Po publikacji akcje Skydance straciły około 1% wartości.

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Połączenie aktywów medialnych

6 października Paramount zakończył przejęcie Warner Bros. Discovery i nazwał połączoną spółkę Skydance. Współdyrektorzy generalni David Ellison i Ynon Kreiz mają połączyć studia filmowe Paramount i Warner Bros., serwisy streamingowe Paramount+ i HBO Max, a także funkcje korporacyjne wspierające sieci telewizyjne i dwa działy informacyjne.

Skydance spodziewa się zaoszczędzić 6 mld dolarów w ciągu trzech lat, podczas gdy jego zadłużenie wynosi niemal 80 mld dolarów. Ojciec Davida Ellisona, współzałożyciel Oracle Larry Ellison, wcześniej zainwestował 1 mld dolarów w przejęcie Twittera przez Muska w 2022 roku oraz zainwestował w Teslę w 2018 roku, a także zasiadał w radzie dyrektorów spółki.

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