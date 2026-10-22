Ілон Маск нібито інвестував близько $1 млрд у Skydance — CNBC

Ілон Маск, за даними Semafor, вклав приблизно 1 млрд доларів у Skydance — компанію Девіда Еллісона. Про це повідомляє CNBC. Представники Маска та Skydance не відповіли на запити CNBC щодо коментаря.

Залучення капіталу

Як зазначає Semafor, інвестиція Маска є частиною ширшої кампанії Skydance із залучення акціонерного капіталу. Повідомлення про вкладення з’явилося на тлі планів компанії скорочувати витрати. Після публікації акції Skydance втратили близько 1% вартості.

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Об’єднання медіаактивів

6 жовтня Paramount завершила придбання Warner Bros. Discovery та назвала об’єднану компанію Skydance. Співгенеральні директори Девід Еллісон і Інон Крайз мають об’єднати кіностудії Paramount і Warner Bros., стримінгові сервіси Paramount+ і HBO Max, а також корпоративні функції, що підтримують телевізійні мережі й два новинні підрозділи.

Skydance очікує за три роки заощадити 6 млрд доларів, водночас її боргове навантаження становить майже 80 млрд доларів. Батько Девіда Еллісона, співзасновник Oracle Ларрі Еллісон, раніше інвестував 1 млрд доларів у придбання Маском Twitter у 2022 році та вклав кошти в Tesla у 2018 році, а також входив до ради директорів компанії.

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