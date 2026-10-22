Илон Маск якобы инвестировал около $1 млрд в Skydance — CNBC

Илон Маск, по данным Semafor, вложил примерно 1 млрд долларов в Skydance — компанию Дэвида Эллисона. Об этом сообщает CNBC. Представители Маска и Skydance не ответили на запросы CNBC о комментарии.

Привлечение капитала

Как отмечает Semafor, инвестиция Маска является частью более широкой кампании Skydance по привлечению акционерного капитала. Сообщение о вложении появилось на фоне планов компании сокращать расходы. После публикации акции Skydance потеряли около 1% стоимости.

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Объединение медиаактивов

6 октября Paramount завершила приобретение Warner Bros. Discovery и назвала объединенную компанию Skydance. Сопредседатели и генеральные директора Дэвид Эллисон и Инон Крайз должны объединить киностудии Paramount и Warner Bros., стриминговые сервисы Paramount+ и HBO Max, а также корпоративные функции, поддерживающие телевизионные сети и два новостных подразделения.

Skydance ожидает сэкономить 6 млрд долларов за три года, при этом ее долговая нагрузка составляет почти 80 млрд долларов. Отец Дэвида Эллисона, сооснователь Oracle Ларри Эллисон, ранее инвестировал 1 млрд долларов в приобретение Маском Twitter в 2022 году и вложил средства в Tesla в 2018 году, а также входил в совет директоров компании.

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