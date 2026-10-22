В США заявки на пособие по безработице снизились до 194 тысяч — CNBC

В США количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 17 октября, снизилось до 194 тысяч с учетом сезонной корректировки. Это один из самых низких показателей почти за шесть десятилетий, сообщает CNBC.

Динамика заявок

Показатель оказался ниже ожиданий и лишь немного превысил 189 тысяч заявок, зафиксированных за неделю, завершившуюся 18 июля. Тот результат был самым низким с конца 1960-х годов.

За последние 12 месяцев среднее количество первичных заявок составило 212 тысяч. В то же время средний показатель за четыре недели снизился до 197 750 заявок.

Низкое количество заявок отражает ситуацию на рынке труда, при которой работодатели не спешат нанимать новых работников, но при этом воздерживаются от увольнений. В сентябре число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло лишь на 29 тысяч, а средний ежемесячный прирост в 2026 году составил 69 тысяч.

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Состояние рынка труда

Уровень безработицы вырос до 4,2%, главным образом из-за резкого увеличения участия населения в рабочей силе. По данным Бюро трудовой статистики США, в августе число увольнений сократилось на 61 тысячу.

За предыдущие 12 месяцев доля увольнений в общей численности рабочей силы снизилась на 0,2 процентного пункта — до 1%. Количество открытых вакансий в этот период оставалось относительно стабильным.

На следующей неделе Федеральная резервная система США проведет очередное заседание по процентным ставкам. Ее чиновники в последнее время оценивали рынок труда как в целом устойчивый и больше сосредотачивались на инфляции, темпы которой остаются выше целевого уровня в 2%.

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