Китай в течение первых девяти месяцев 2026 года получил 81,8% новых заказов на строительство судов в мире. Производство судов в стране за этот период достигло 58,05 млн дедвейт-тонн, что на 50,7% больше, чем годом ранее.

Рост заказов

Как сообщает ECNS со ссылкой на данные Министерства промышленности и информационных технологий Китая, объем новых заказов вырос на 163,2% в годовом выражении — до 175,29 млн дедвейт-тонн.

На конец сентября портфель невыполненных заказов китайских судостроителей составил 399,13 млн дедвейт-тонн. Это на 64,8% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

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Доля на мировом рынке

По данным министерства, на Китай пришлось 63,6% мирового объема судостроения и 72,4% глобального портфеля заказов. Дедвейт-тонна — это показатель грузоподъемности судна, выраженный в метрических тоннах.

Также китайские компании получили 74,1% новых мировых заказов на суда с экологичными силовыми установками. По сравнению с первым полугодием доля Китая в этом сегменте выросла на 5,7 процентного пункта.

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