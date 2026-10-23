Китай отримав 81,8% світових замовлень на судна за дев’ять місяців — ECNS

Китай упродовж перших дев’яти місяців 2026 року отримав 81,8% нових замовлень на будівництво суден у світі. Виробництво суден у країні за цей період сягнуло 58,05 млн дедвейт-тонн, що на 50,7% більше, ніж роком раніше.

Зростання замовлень

Як повідомляє ECNS з посиланням на дані Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю, обсяг нових замовлень зріс на 163,2% у річному вимірі — до 175,29 млн дедвейт-тонн.

На кінець вересня портфель невиконаних замовлень китайських суднобудівників становив 399,13 млн дедвейт-тонн. Це на 64,8% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

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Частка на світовому ринку

За даними міністерства, на Китай припало 63,6% світового обсягу суднобудування та 72,4% глобального портфеля замовлень. Дедвейт-тонна є показником вантажопідйомності судна, вираженим у метричних тоннах.

Також китайські компанії отримали 74,1% нових світових замовлень на судна з екологічними силовими установками. Порівняно з першим півріччям частка Китаю в цьому сегменті зросла на 5,7 відсоткового пункту.

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