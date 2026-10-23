В Дублине, Ирландия, министр внешней торговли Франции Николя Форисье заявил, что общая позиция Парижа и Берлина могла повлиять на решение Китая не применять ответные меры в связи с ограничениями ЕС на импорт гибридных автомобилей. Как сообщает South China Morning Post, Китай согласился не отвечать на введение Евросоюзом годового лимита в 350 тысяч гибридных автомобилей, который начнет действовать с 1 декабря.

Франция рассчитывает на сотрудничество с Германией

На министерской встрече Форисье выразил уверенность, что общий подход Франции и Германии сыграл роль в достижении договоренности. По его словам, франко-германское сотрудничество имеет ключевое значение для будущего Европы.

Ранее в этом месяце Германия изменила подход к политике в отношении Китая и присоединилась к Франции в призывах применять тарифы, квоты и новые торговые инструменты. Париж в течение нескольких лет поддерживал более жесткую политику в ответ на искажения, которые связывают с китайской экономической моделью.

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Пекин предостерег ЕС от давления

Министерство коммерции Китая отвергло утверждения, что давление ЕС вынудило Пекин пойти на уступки. В ведомстве заявили, что Евросоюзу не следует рассчитывать на получение уступок посредством давления или недооценивать решимость Китая защищать собственные интересы.

Еврокомиссия, которая отвечает за торговую политику 27 государств ЕС, должна до Рождества предложить три новых инструмента. Среди них — механизм компенсаций для компаний, пострадавших от ответных действий торговых партнеров, а также механизм, который позволит почти немедленно устранять китайские компании с рынка ЕС.

Заместитель министра экономического развития Польши Михал Барановский поддержал новый подход и назвал договоренность по гибридным автомобилям хорошим началом. Он также сообщил, что государства-члены на встрече определят секторы, которые могут пострадать от роста китайского экспорта.

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