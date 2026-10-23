W Dublinie w Irlandii francuski minister handlu zagranicznego Nicolas Forissier oświadczył, że wspólne stanowisko Paryża i Berlina mogło wpłynąć na decyzję Chin o niestosowaniu środków odwetowych w odpowiedzi na unijne ograniczenia importu samochodów hybrydowych. Jak podaje South China Morning Post, Chiny zgodziły się nie odpowiadać na ustanowienie przez Unię Europejską rocznego limitu 350 tys. samochodów hybrydowych, który zacznie obowiązywać 1 grudnia.

Francja liczy na współpracę z Niemcami

Podczas spotkania ministerialnego Forissier wyraził przekonanie, że wspólne podejście Francji i Niemiec odegrało rolę w osiągnięciu porozumienia. Jak powiedział, współpraca francusko-niemiecka ma kluczowe znaczenie dla przyszłości Europy.

Wcześniej w tym miesiącu Niemcy zmieniły podejście do polityki wobec Chin i przyłączyły się do Francji w apelach o stosowanie ceł, kontyngentów i nowych instrumentów handlowych. Paryż od kilku lat popiera bardziej rygorystyczną politykę w odpowiedzi na zakłócenia wiązane z chińskim modelem gospodarczym.

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Pekin ostrzegł UE przed presją

Chińskie Ministerstwo Handlu odrzuciło twierdzenia, że presja UE zmusiła Pekin do ustępstw. Resort oświadczył, że Unia Europejska nie powinna liczyć na uzyskanie ustępstw poprzez presję ani lekceważyć determinacji Chin w obronie własnych interesów.

Komisja Europejska, która odpowiada za politykę handlową 27 państw UE, ma do Bożego Narodzenia zaproponować trzy nowe instrumenty. Wśród nich jest mechanizm rekompensat dla firm dotkniętych działaniami odwetowymi partnerów handlowych, a także mechanizm, który pozwalałby niemal natychmiast usuwać chińskie firmy z rynku UE.

Wiceminister rozwoju gospodarczego Polski Michał Baranowski poparł nowe podejście i nazwał porozumienie w sprawie samochodów hybrydowych dobrym początkiem. Poinformował również, że państwa członkowskie określą na spotkaniu sektory, które mogą ucierpieć z powodu rosnącego chińskiego eksportu.

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