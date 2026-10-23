法国称中国混合动力车协议与欧盟施压有关——《南华早报》

在爱尔兰都柏林，法国外贸部长尼古拉·福里西耶表示，巴黎和柏林的共同立场可能影响了中国决定不对欧盟限制进口混合动力汽车采取反制措施。据《南华早报》报道，中国同意不回应欧盟设定的每年35万辆混合动力汽车限额，该限额将于12月1日生效。

法国期待与德国合作

在部长级会议上，福里西耶表示相信，法国和德国的共同做法在达成该协议中发挥了作用。他说，法德合作对欧洲的未来至关重要。

本月早些时候，德国改变了对华政策方针，并加入法国的呼吁，要求使用关税、配额和新的贸易工具。巴黎数年来一直支持采取更强硬的政策，以应对与中国经济模式相关的扭曲。

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北京警告欧盟不要施压

中国商务部驳斥了欧盟施压迫使北京作出让步的说法。该部门表示，欧盟不应指望通过施压获得让步，也不应低估中国捍卫自身利益的决心。

负责欧盟27个成员国贸易政策的欧盟委员会将在圣诞节前提出三项新工具。其中包括一项针对遭受贸易伙伴反制行动影响企业的补偿机制，以及一项可几乎立即将中国企业排除出欧盟市场的机制。

波兰经济发展部副部长米哈乌·巴拉诺夫斯基支持这一新方针，并称混合动力汽车协议是一个良好开端。他还表示，成员国将在会议上确定可能受到中国出口增长影响的行业。

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