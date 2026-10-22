W USA wnioski o zasiłek dla bezrobotnych spadły do 194 tys. — CNBC

W Stanach Zjednoczonych liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w tygodniu zakończonym 17 października spadła do 194 tys., po uwzględnieniu korekty sezonowej. To jeden z najniższych wyników od prawie sześciu dekad, podaje CNBC.

Dynamika wniosków

Wynik okazał się niższy od oczekiwań i tylko nieznacznie przewyższył 189 tys. wniosków odnotowanych w tygodniu zakończonym 18 lipca. Tamten rezultat był najniższy od końca lat 60.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy średnia liczba nowych wniosków wyniosła 212 tys. Jednocześnie średnia czterotygodniowa spadła do 197 750 wniosków.

Niska liczba wniosków odzwierciedla sytuację na rynku pracy, w której pracodawcy nie spieszą się z zatrudnianiem nowych pracowników, ale jednocześnie powstrzymują się od zwolnień. We wrześniu liczba miejsc pracy poza rolnictwem wzrosła zaledwie o 29 tys., a średni miesięczny przyrost w 2026 roku wyniósł 69 tys.

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Sytuacja na rynku pracy

Stopa bezrobocia wzrosła do 4,2%, głównie z powodu gwałtownego wzrostu udziału ludności w sile roboczej. Według amerykańskiego Biura Statystyki Pracy liczba zwolnień zmniejszyła się w sierpniu o 61 tys.

W ciągu poprzednich 12 miesięcy udział zwolnień w całkowitej sile roboczej obniżył się o 0,2 punktu procentowego, do 1%. Liczba wolnych miejsc pracy pozostawała w tym okresie stosunkowo stabilna.

W przyszłym tygodniu Rezerwa Federalna USA odbędzie kolejne posiedzenie w sprawie stóp procentowych. Jej przedstawiciele w ostatnim czasie oceniali rynek pracy jako ogólnie odporny i bardziej koncentrowali się na inflacji, której tempo pozostaje wyższe od celu wynoszącego 2%.

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