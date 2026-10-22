Південна Корея завершила арктичний рейс без криголама — Korea Herald

У Пусані Міністерство океанів і рибальства Південної Кореї оприлюднило результати першого державного випробування арктичного морського маршруту. Контейнеровоз Panstar Acro пройшов до Європи й повернувся через Арктику без допомоги криголама. Випробування показало, що маршрут може скоротити відстань до Європи приблизно на 35% і час у дорозі — орієнтовно на 10 днів порівняно зі шляхом через Суецький канал, повідомляє Korea Herald.

49 днів у рейсі

Судно вийшло з Пусана 22 серпня та повернулося 11 жовтня. Повний рейс тривав 49 днів і 10 годин, зокрема із заходами до Фелікстоу у Великій Британії, Роттердама в Нідерландах і Гданська в Польщі. Шлях від Пусана до Фелікстоу зайняв близько 20,2 дня, а з Гданська до Пусана — 21,9 дня.

Контейнеровоз місткістю 2758 TEU перевіз до Європи 737 TEU експортних вантажів: хімічну продукцію, вживані автомобілі, автозапчастини та косметику. На зворотному шляху на борту було 1743 TEU порожніх контейнерів, які переміщували в межах логістичних операцій.

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Крига та негода ускладнили навігацію

Учасники випробування розповіли, що одним із найскладніших епізодів стала зустріч із дрейфуючою кригою поблизу Берингового моря. Через темряву та обмежену видимість екіпаж не став рухатися, покладаючись лише на радар, а дочекався світлого часу доби й повільно пройшов через вільну ділянку. Біля протоки Вількицького судну також довелося обходити великі крижини.

Низькі температури спричинили сигнали попередження в системах циркуляції пального та мастила, тому екіпаж застосовував обігрівачі й додаткову ізоляцію. Під час повернення швидкі зміни часу порушували режим сну, а бурхливе море в північній частині Тихого океану викликало тривалу качку. Судно також пройшло іншим шляхом між Курильськими островами, щоб уникнути тайфуну, який рухався на північ.

Міністерство планує проаналізувати дані рейсу, підтримати операторів у придбанні суден, придатних до плавання в льодових умовах, та продовжити розробку криголамних контейнеровозів. Окрему економічну оцінку випробування мають представити в листопаді.

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