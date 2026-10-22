В Пусане Министерство океанов и рыболовства Южной Кореи обнародовало результаты первого государственного испытания арктического морского маршрута. Контейнеровоз Panstar Acro прошел в Европу и вернулся через Арктику без помощи ледокола. Испытание показало, что маршрут может сократить расстояние до Европы примерно на 35%, а время в пути — ориентировочно на 10 дней по сравнению с путем через Суэцкий канал, сообщает Korea Herald.

49 дней в рейсе

Судно вышло из Пусана 22 августа и вернулось 11 октября. Полный рейс длился 49 дней и 10 часов, включая заходы в Филикстоу в Великобритании, Роттердам в Нидерландах и Гданьск в Польше. Путь из Пусана в Филикстоу занял около 20,2 дня, а из Гданьска в Пусан — 21,9 дня.

Контейнеровоз вместимостью 2758 TEU перевез в Европу 737 TEU экспортных грузов: химическую продукцию, подержанные автомобили, автозапчасти и косметику. На обратном пути на борту находились 1743 TEU пустых контейнеров, перемещаемых в рамках логистических операций.

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Лед и непогода осложнили навигацию

Участники испытания рассказали, что одним из самых сложных эпизодов стала встреча с дрейфующим льдом вблизи Берингова моря. Из-за темноты и ограниченной видимости экипаж не стал двигаться, полагаясь только на радар, а дождался светлого времени суток и медленно прошел через свободный участок. Возле пролива Вилькицкого судну также пришлось обходить крупные льдины.

Низкие температуры вызвали предупреждающие сигналы в системах циркуляции топлива и смазочного масла, поэтому экипаж применял обогреватели и дополнительную изоляцию. Во время возвращения быстрые смены времени нарушали режим сна, а бурное море в северной части Тихого океана вызывало длительную качку. Судно также прошло другим путем между Курильскими островами, чтобы избежать тайфуна, двигавшегося на север.

Министерство планирует проанализировать данные рейса, поддержать операторов в приобретении судов, пригодных для плавания в ледовых условиях, и продолжить разработку ледокольных контейнеровозов. Отдельную экономическую оценку испытания должны представить в ноябре.

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