在釜山，韩国海洋水产部公布了首次国家级北极海上航线试航的结果。集装箱船“Panstar Acro”号在没有破冰船协助的情况下，经由北极抵达欧洲并返回。试航显示，与经苏伊士运河的航线相比，这条航线可将前往欧洲的距离缩短约35%，航行时间缩短约10天，据《韩国先驱报》报道。

航行49天

该船于8月22日从釜山出发，10月11日返回。整个航程持续49天10小时，期间停靠英国费利克斯托、荷兰鹿特丹和波兰格但斯克。从釜山到费利克斯托耗时约20.2天，从格但斯克到釜山耗时21.9天。

这艘载箱量为2758 TEU的集装箱船向欧洲运输了737 TEU出口货物，包括化工产品、二手汽车、汽车零部件和化妆品。返航时，船上载有1743 TEU空集装箱，这些集装箱在物流作业中进行调运。

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海冰和恶劣天气令航行复杂化

试航参与者表示，最困难的情节之一是在白令海附近遇到浮冰。由于天黑且能见度有限，船员没有仅依靠雷达继续航行，而是等到天亮后缓慢穿过一段无冰水域。在维利基茨基海峡附近，该船还不得不绕开大型冰块。

低温导致燃油和润滑油循环系统发出警告信号，因此船员使用了加热器和额外保温措施。返航期间，快速的时区变化扰乱了睡眠作息，而北太平洋的狂风巨浪造成了持续摇晃。为避开一个向北移动的台风，该船还选择了穿越千岛群岛之间的另一条航线。

该部计划分析航行数据，支持运营商购置适合冰况航行的船舶，并继续研发破冰集装箱船。对本次试航的单独经济评估将于11月提交。

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