Rada Ministrów Ukrainy przyjęła zmiany w procedurach celnych, aby wesprzeć przedsiębiorstwa, które poniosły straty w wyniku rosyjskich ataków, a także przyspieszyć odprawę celną towarów.

Przedsiębiorstwa, które w wyniku ostrzałów utraciły mienie i odnotowały pogorszenie wyników finansowych, będą mogły zachować lub uzyskać określone ułatwienia celne.

W tym celu należy potwierdzić skutki ataku oraz przedłożyć plan finansowy, który przewiduje przywrócenie niezbędnego poziomu stabilności finansowej w ciągu dwóch lat.

Rząd przewidział również następujące zmiany:

Termin zatwierdzania środków kontroli urzędowej towarów zostanie skrócony z ośmiu godzin roboczych do jednej.

W przypadku poszkodowanych upoważnionych podmiotów gospodarczych monitorowanie stabilności finansowej zostanie odroczone do końca 17. miesiąca po zniesieniu stanu wojennego.

Ponowna ocena przedsiębiorstw korzystających z obniżonych gwarancji celnych lub zwolnienia z nich zostanie przeprowadzona w pierwszym i drugim kwartale 2027 roku.

Przewidziano uproszczenia w zakresie przywozu materiałów i sprzętu niezbędnych do produkcji uzbrojenia finansowanego przez partnerów zagranicznych.

W przypadku składów celnych, których systemy monitoringu wideo uległy uszkodzeniu w wyniku działań wojennych, odpowiednie wymogi dotyczące ich funkcjonowania nie będą tymczasowo stosowane pod określonymi warunkami.

Źródło: Rada Ministrów Ukrainy.

W nocy z 20 na 21 października w wyniku rosyjskiego ataku dronowego fala uderzeniowa uszkodziła budynek architektoniczny Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury (KNUBA).

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