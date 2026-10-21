У Києві через нічну атаку РФ пошкоджено корпус КНУБА

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У ніч проти 21 жовтня внаслідок російської дронової атаки вибухова хвиля пошкодила архітектурний корпус Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА).

За попередніми даними, у будівлі вибито 65 вікон. Постраждалих немає. Наслідки атаки зафіксували працівники Національної поліції, а співробітники університету прибрали уламки скла.

Наразі освітній процес у КНУБА організовано в режимі посиленого дистанційного навчання. Такий формат діятиме до 30 жовтня. Заняття проводять за розкладом із використанням платформ Office 365 та Moodle.

В університеті наголошують, що навчальний і робочий процеси організовані з дотриманням правил безпеки та порядку дій під час повітряної тривоги.

Джерело: пресслужба КНУБА

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