В Киеве в результате ночной атаки РФ поврежден корпус КНУБА

В ночь на 21 октября в результате российской атаки с использованием дронов взрывная волна повредила архитектурный корпус Киевского национального университета строительства и архитектуры (КНУБА).

По предварительным данным, в здании выбито 65 окон. Пострадавших нет. Последствия атаки зафиксировали сотрудники Национальной полиции, а работники университета убрали осколки стекла.

В настоящее время учебный процесс в КНУБА организован в режиме усиленного дистанционного обучения. Такой формат будет действовать до 30 октября. Занятия проводятся по расписанию с использованием платформ Office 365 и Moodle.

В университете отмечают, что учебный и рабочий процессы организованы с соблюдением правил безопасности и порядка действий во время воздушной тревоги.

Источник: пресс-служба КНУБА

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