W Kijowie w wyniku nocnego ataku Rosji uszkodzono budynek KNUBA

W nocy z 20 na 21 października fala uderzeniowa spowodowana rosyjskim atakiem dronowym uszkodziła budynek architektoniczny Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury (KNUBA).

Według wstępnych danych w budynku wybito 65 okien. Nie ma ofiar. Skutki ataku odnotowali funkcjonariusze Policji Narodowej, a pracownicy uniwersytetu usunęli odłamki szkła.

Obecnie proces edukacyjny w KNUBA odbywa się w trybie wzmocnionego nauczania zdalnego. Taki format będzie obowiązywał do 30 października. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem z wykorzystaniem platform Office 365 i Moodle.

Na uniwersytecie podkreślają, że procesy dydaktyczne i robocze są zorganizowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz procedur postępowania podczas alarmu powietrznego.

Źródło: biuro prasowe KNUBA

W rejonie chmielnickim w wyniku upadku szczątków rosyjskiego drona zapaliła się stacja benzynowa. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia.

W nocy z 13 na 14 października w Łucku w wyniku uderzenia wrogiego drona wybuchł pożar na terenie bazy paliwowej. Pożar wybuchł około drugiej w nocy.

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