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Новости Бизнес

Кабмин упростил таможенные правила для бизнеса, пострадавшего от ударов РФ

UA NEWS 22 Октября 2026 15:26
Кабмин упростил таможенные правила для бизнеса, пострадавшего от ударов РФ

Кабинет Министров Украины утвердил изменения в таможенных процедурах, чтобы поддержать предприятия, пострадавшие в результате российских атак, а также ускорить прохождение товаров через таможню.

Предприятия, которые из-за обстрелов потеряли имущество и ухудшили финансовые показатели, смогут сохранить или получить отдельные таможенные упрощения. 

Для этого необходимо подтвердить последствия атаки и подать финансовый план, предусматривающий восстановление необходимого уровня финансовой устойчивости в течение двух лет.

Также правительство предусмотрело следующие изменения:

  • Срок согласования мер официального контроля товаров сократят с восьми рабочих часов до одного.

  • Для пострадавших авторизованных экономических операторов мониторинг финансовой устойчивости отложат до окончания 17-го месяца после отмены военного положения.

  • Повторная оценка предприятий, пользующихся уменьшенными таможенными гарантиями или освобождением от них, будет проведена в первом и втором кварталах 2027 года.

  • Предусмотрены упрощения для ввоза материалов и оборудования, необходимых для производства вооружения при финансировании иностранных партнеров.

  • К таможенным складам, системы видеонаблюдения которых повреждены в результате боевых действий, временно не будут применяться соответствующие требования к их работе при определенных условиях.

Источник: Кабинет Министров Украины.

В ночь на 21 октября в результате российской атаки с использованием дронов взрывная волна повредила архитектурный корпус Киевского национального университета строительства и архитектуры (КНУБА).

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

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