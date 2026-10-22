Procter & Gamble w pierwszym kwartale roku finansowego 2027 zwiększył sprzedaż netto o 4% — do 23,3 mld dolarów — i przekroczył oczekiwania analityków dotyczące przychodów i zysku. Popyt na środki do prania i produkty do pielęgnacji domu wsparł kwartalne wyniki spółki, podaje CNBC.

Wyniki kwartalne

Skorygowany zysk Procter & Gamble wyniósł 2 dolary na akcję, podczas gdy ankietowani przez LSEG analitycy oczekiwali 1,88 dolara. Przychody spółki sięgnęły 23,3 mld dolarów wobec prognozowanych 22,8 mld dolarów.

Zysk netto przypadający na spółkę wyniósł 4,73 mld dolarów, czyli 1,97 dolara na akcję. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 4,75 mld dolarów, czyli 1,95 dolara na akcję. Po wyłączeniu kosztów restrukturyzacji i innych pozycji zysk wyniósł 2 dolary na akcję.

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Zaktualizowana prognoza sprzedaży

Na rok finansowy 2027 Procter & Gamble potwierdził prognozę bazowego zysku na akcję w przedziale od 6,89 do 7,11 dolara. Jednocześnie spółka podniosła oczekiwania dotyczące łącznego wzrostu sprzedaży do 2–4% w ujęciu rocznym — wcześniej prognoza zakładała wzrost o 1–3%.

Aktualizacja prognozy uwzględnia przejęcie firmy witaminowej Thorne, które zostało sfinalizowane 1 października. Po publikacji wyników akcje Procter & Gamble wzrosły o 2% w handlu przed otwarciem rynku.

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